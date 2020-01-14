美股牛市未歇、不斷創下新高，華爾街分析師開始擔心，如果風險情緒出現逆轉，近期瘋漲的部分科技股將陷入危險，進而引發美股劇烈波動，因此開始進行避險措施。

外媒報導，美國科技股近期只能用「漲瘋了」來形容，標普500指數去年漲幅中，蘋果、微軟、臉書及亞馬遜等4檔股票就貢獻兩成以上。

投資研究公司Bernstein分析法人持有及價格動能，結果顯示，微軟、亞馬遜、臉書均在最擁擠交易的行列；美銀美林12月的報告也指出，科技股是最擁擠的交易。雖然很少人認為這些科技股上漲已到盡頭，但部分基金經理擔心，美國科技股如今估值虛高，這些股票恐面臨行情逆轉的風險。

洛杉磯管理和諮詢公司Advanced Research Investment Solutions合夥人Damien Bisserier表示，當市場發生轉變，多數投資人可能對他們投資組合中的巨大風險感到驚訝。為了降低市場波動帶來的風險，這家管理130億美元的基金公司開始投資一些與股票關連性較低的資產。

此外，市場也擔憂若投資人試圖一次全部賣出科技股，過高的估值和某些股票聚集的資金規模，可能引發劇烈的美股波動。

(中時電子報)