三重警與志工春節送暖 弱勢戶頻道謝「感謝你們」（三重警提供／戴上容新北傳真）

90歲罹癌范奶奶與，70歲兒子、2位60旬女兒居住在三重區仁義街租屋小房子，全家人生活困苦，兒子每月只賺1萬多元要供四人飲食起居；另一位何女生重病無法工作，和兒子同住在五華街小巷中，兒子時常得請假照顧媽媽，生活急需救助，三重警與志工14日上午特前往關懷。

三重警分局長王文澤14日上午率單位主管與志工隊等人，赴三重區仁義街、五華街關懷弱勢戶，志工隊等人送上年節禮盒、自行募款購買白米、雞、魚及生活用品等物資，收到民眾頻頻感恩道謝，王文澤漾起溫暖的笑容表示「不必客氣」，氣氛溫馨。

王文澤表示，新北市政府警察局三重分局與志工隊得知消息後，大家於今日上午前往租屋處關懷范奶奶、何女士，大家想到在年節前夕自行募款購買白米、雞、魚及生活用品等物資，特於春節前夕辦理關懷慰問活動。

收到禮品的范奶奶充滿感恩說，「真的很感恩，謝謝你們專程跑一趟，送我們年節禮物！真得好溫暖，感謝你們。」王文澤露出溫暖笑容回應，「應該的，不必客氣」，警方在冬季的寒冷中，增添一股溫馨暖流。

(中時 )