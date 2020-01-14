台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月14日~1月21日)

1.「羽球」：自四強起開放單場投注。

緊接在大馬大師賽後，今年第二站超級500系列-印尼大師賽將在本週三(1/15)開打，台灣一姐戴資穎確定缺席本站賽事，但女單參賽陣容仍是星光熠熠，奪冠頻頻的陳雨菲將是大會頭號種子，已漸漸找回狀態的前球后馬琳及冉冉上升的南韓新星安洗瑩也是角逐冠軍的有力人選，本站冠軍競爭勢必更為激烈。男單到了2020年，仍由桃田賢斗持續統治，球王地位仍難以撼動，本站如無意外，又將是桃田賢斗站上最後的頒獎台。而台灣一哥周天成近兩站都早早出局，期盼小天能趕緊找回俐落身手，在奧運前調整到最佳狀態。

2.「籃球」：提供3場場中與6場單場投注。

本週送上美國職籃週末精彩賽事。

週五(1/17) 09:00將上演美國職籃東區的頂尖對決，究竟塞爾提克和公鹿兩支綠衫軍誰才是東區的最佳球隊！

週六(1/18) 09:00熱火與雷霆兩支實力極為接近的隊伍狹路相逢，兩軍都善於防守，相信本役將會是一場碰撞激烈的精彩肉搏戰！

週日(1/19) 09:30西區王者湖人將與全聯盟最會得分的火箭隊一決勝負，相信詹皇雷霸龍將會毫無保留拿出真本事與火箭大鬍子哈登相互飆分，本週最刺激的得分煙火秀，大家千萬不要錯過了！

另外精選歐聯籃球的賽事提供單場投注，喜愛歐洲籃球的朋友別錯過喔。

3.「足球」：提供14場場中與15場單場投注。

亞足聯U23錦標賽(簡稱亞青賽)本週繼續在泰國進行小組賽，C組的南韓2連勝率先挺進8強，同組的衛冕冠軍烏茲別克1勝1和，最後一輪將與南韓爭奪小組首名，但烏茲別克仍要避免落敗，才能阻止伊朗從後追上的機會。C組的中國和B組的日本都是2連敗，遭到提前出局的命運，中國也因此失去晉級奧運的機會。日本最後一戰遭遇2連平的卡達只能扮演攪局份子，如果未讓卡達獲勝，將由同組的敘利亞和沙烏地阿拉伯攜手晉級，卡達如果贏日本2球或以上，則篤定可取得小組前2名的晉級資格。1/18(六)及1/19(日)將開始進行淘汰賽，4場8強賽事將全部加開單場及場中投注。

歐洲足球本週末將有多場精彩戲碼，德甲排名第5的沙爾克04，1/18(六)將在主場迎戰暫居第2的慕森加柏，本季德甲冠軍的爭奪異常激烈，目前排名前5的球隊，差距僅僅在7分以內，兩輪比賽就可能讓排名大洗牌。

葡超1/18(六)則有傳統豪門大戰，本季一枝獨秀的本菲卡，將作客挑戰排名第4的里斯本運動，本菲卡戰績15勝1敗，只輸給另一支鼎足而立的勁旅波圖，作客里斯本是爭冠路上的另一個必須跨越的考驗。

最後我們來到英超，1/20(一)的「雙紅會」肯定是不能錯過的重磅大戰，「紅軍」利物浦本季戰績20勝1和，唯一未遭毒手的正是「紅魔」曼聯，雙方首循環在老特拉福踢成1：1平手，回到主場安菲爾德，利物浦必全力尋求最近在聯賽的13連勝和跨季39輪不敗。

4.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

澳洲網球公開賽開打前一週，阿德雷得、奧克蘭、荷巴特三地同步熱身！台灣之光謝淑薇與巴蒂、哈勒普、柯貝…等頂尖球星共聚阿德雷得同場競技，究竟誰才能在眾多好手之間脫穎而出！

5.「冰球」：提供8場單場投注。

週日(1/19)02:00，大都會區兩大強權華盛頓首都與紐約島人將一決高下，雙方近6次交手都是客隊帶走勝利，本季首都恰巧是聯盟作客成績最好的球隊(17勝6敗1和)，擁有堅實防守的島人能抵擋住「奧客」首都的猛烈攻勢嗎?

除了消費者熟悉的NHL國家冰球外，本週台灣運彩將提供兩場芬蘭菁英聯盟的精彩賽事。

週四(1/16)00:30，瓦薩運動將坐鎮主場迎戰圖爾庫TPS，雙方前兩次交手瓦薩運動都鎩羽而歸，當家後衛韋爾傑恩熄火是一大關鍵，此戰回到瓦薩主場，韋爾傑恩勢必須挺身而出帶領球隊止敗。週六(1/18)00:30，拉赫蒂鵜鶘在主場面對拉彭蘭塔塞帕，鵜鶘本季主場戰績疲軟(3勝10敗6和)，但對手拉彭蘭塔塞帕近期也苦吞5連敗，鵜鶘能趁虛偷到一場勝利嗎?

6.「排球」：提供2場場中投注。

奧運資格賽結束後，南韓V聯賽將重磅回歸。

週二(1/14)18:00，大韓航空珍寶作客爐主韓國電力公社，擁有華麗陣容的大韓航空本季對韓國電力公社打來卻特別辛苦，3場交手有2場打滿5局才辛苦獲勝，此戰大韓航空要改善熱機過慢的問題，才能避免遭到主隊逆襲。週四(1/16)18:00，OK儲蓄銀行在主場交手KB保險之星，12月陷入低潮的OK儲蓄銀行近期回神，連勝現代與三星兩支勁旅，此戰面對戰力低迷的KB保險之星，有機會贏得三連勝。

(中時電子報)