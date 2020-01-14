大陸一名從事健身教練工作的張姓男子，好不容易盼到與女友小玉結婚，沒想到準岳父母為了讓女兒婚後有保障，不僅要求準女婿名下的房子，要加入女兒的名字，在張男為了結婚錢幾乎花光之際，結婚當天竟突然開口「要9萬（人民幣）下車費」，不管張男如何好言相勸，小玉就是不下車，氣的他怒飆：「這個婚老子不結了，妳現在給我滾回去。」。

也難怪張男會火大，因為月薪只有6千人民幣的他，先被小玉的父母要求拿出代表好吉利的18萬8千人民幣彩禮，張男向親友籌出這個錢，加上買傢具與辦婚禮，為了結婚幾乎已彈盡糧絕，沒想到結婚當天，小玉的家人又有出招。

「我爸媽說了，必須給9萬下車費，代表我們的婚姻長長久久，不給我是不會下車的。」張男聽到小玉這個要求立即火冒三丈，但因現場站滿了雙方親友，只好對小玉婉言相勸：「親愛的，別鬧了，不是不給這個錢，你現在才告訴我，我一下子去哪去弄這些錢？」。

但小玉不僅無法解諒，還說：「你把你媽媽的金手鐲和戒指拿來壓給我，等有錢了再贖回去，要不然我絕對不會下車。」張男聽後忍無可忍，於是自己直接下車對小玉怒飆：「妳去跟妳爸媽長長久久吧！下車費？妳現在出來帶妳的家人滾吧！別說9萬，9塊錢我都不給你，這個婚老子不結了 ！」2人最後婚沒結成，從此佳人變路人，永遠沒再聯繫。

(中時電子報)