翁滋蔓沒工作，照樣出國、打高爾夫球。(圖／翻攝自翁滋蔓IG)

翁滋蔓因參加校園歌唱比賽被發掘，後拍廣告出道，外型清新甜美、並頂著高學歷，替她演藝路加分不少，但她仍努力跨足唱片、電影戲劇、綜藝和主持界，近來鮮少有作品的她，仍會在社群曬生活點滴，雖然沒有工作，但依舊行程滿檔，出國、吃美食，過得相當愜意。

翁滋蔓從北一女畢業後，考上台大生傳系，並和劉乃潔、吳依潔、陳匡怡、余函彌被稱為「台大五姬」，而也她是其中星途最順遂的，在唱片、電影戲劇、綜藝和主持界，都有不錯表現，不過近幾年她幾乎沒有新作品，鮮少出現螢光幕前。

但翻閱翁滋蔓的社群，雖然沒有工作，生活依舊過得豪奢，除了一身時尚行頭外，還常享受昂貴美食，出國也搭頭等艙或商務艙，又或是包高級車出遊，還愛上打高爾夫球，上教練課1小時就需花費5300元，雖然她家境算優渥，但她從小就不會亂花錢，出道後也以小資女形象著稱，透過理財存錢，如今在社群上的日常卻截然不同。

(中時電子報)