台股選後謝票行情續燃，群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，科技創新處於10年一大循環轉折點，產品及技術新趨勢將帶動新一波漲幅。

隨著全球主要央行維持貨幣寬鬆態度以刺激經濟表現，在政策效應逐步顯現，以及領頭羊美國之經濟仍維持穩健擴張，全球經濟要轉趨向下的可能性低，而以台股基本面來看，在美中貿易戰轉單、旺季出貨效應持續發酵下，出口及消費應仍穩健有撐，且台灣科技廠在當前全球幾大科技創新趨勢中都佔有一席之地，加以當前市場資金充沛，在上述條件支持下，對於台股後市表現仍正面看待。

沈萬鈞進一步指出，在台股投資佈局方面，科技創新處於10年一大循環轉折點，新產品和新技術發展將引領接下來市場表現，因此科技股仍是接下來投資主軸，看好的產業包括5G基地台與通訊設備、半導體、AI、電動車、記憶體等等。

其中，在5G題材方面，因5G時代頻率提高，單基站覆蓋範圍小，市場預估5G基站數量將會是4G基站數的1.3～1.5倍，同時今、明兩年亦是5G手機轉換爆發期，在市場需求放大之下，相關供應鏈股表現值得留意；在半導體方面，受惠於5G、高速運算、AMD、server等需求回溫，龍頭大廠預估營運可望達市場預期的高緣，今年資本支出金額有望接近去年水準，並強化先進製程布局，相關類股亦是接下來科技領域投資重點。

(時報資訊)