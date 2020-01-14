農曆春節即將到來，智能化家電出籠搶攻春節市場商機，台灣大(3045)家電自由選特別推出「過年新春送好禮」專案，為消費者打造Smarter Home智慧家庭。

台灣大說，台灣大家電自由選從2016年9月開辦以來，不但改變電信綁約新模式，銷售更屢創佳績，就2019年申辦數來看，較2018年同期成長35%，主要是家電自由選商品多樣化，又會在特定時節推出夢幻商品組合，讓家電自由選在3C零售市場占有一席之地。依據過往春節檔期的銷售狀況，以清潔類(吸塵器、掃地機器人)最熱門，各占2成以上；而2019最火熱的廚電「氣炸鍋」，單月銷量破千台，成為年前除舊佈新或準備年菜必備入手家電；不過，也有民眾趁著過年前，把家中電視換成更大台，享受大螢幕帶來的感官新視覺，讓電視銷售成長2成以上。

今年春節檔的家電自由選推出「過年新春送好禮」，包括電視買大送小55型4K智慧連網顯示器搭配32型HD淨藍光顯示器(含視訊盒)、智能家電LG 變頻清潔機器人或大同智能聯網除濕機搭配Google Nest Mini中文化智慧音箱、超人氣美食好幫手THOMSON氣炸鍋搭TECO電陶爐組合，還有可舒緩壓力的tokuyo NANO玩美椅等。台灣大表示，凡是新申辦/攜碼/續約用戶，只要申辦指定專案，就送3,000元myfone折價券與500元momo折價券的大紅包，另攜碼/續約老客戶再享近萬元免預繳。

台灣大針對4G 指定資費用戶推出加購光纖上網服務月租只要549元起，再加碼贈Google Nest Mini中文化智慧音箱及Yeelight智慧情境彩光燈泡，在新春期間不但能更換大螢幕4K電視等智慧家電，再享受聲控的MyMusic及myVideo前三個月免費及HD高畫質數位頻道等的影音饗宴，搶先打造「智慧居家生活」。

(時報資訊)