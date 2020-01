在13日王室內部緊急峰會過後,英國女王出乎意料發布一封筆觸溫柔、充滿理解的公開信,同意讓哈利梅根在過渡期輪流於加拿大及英國居住,同時會再商討如何解決哈利夫妻欲「財務獨立」的願望。

英國《太陽報》(The Sun)同日馬上發布評論,認為這是伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)自1952年即位女王以來,「任內所做出的最大錯誤。」

這篇評論以「女王屈服於哈利與梅根的自私要求,恐成為她在位期間的最大錯誤」(The Queen’s surrender to Harry and Meghan’s selfish demands may prove the biggest mistake of her reign)為題,開頭便指出「並不願意這麼說」,但是如果這2個「落跑的人」,持續從包括查爾斯王子所繼承的康沃爾公爵領地(Duchy of Cornwall)等在內拿一分錢,恐怕會讓大眾相當反感。

文章指,讓哈利梅根持續保有頭銜,並且因為王室成員身分讓他們得以積攢有如美國名流「卡戴珊式家族的財富」,這對這個君主立憲國以及納稅人而言是非常荒謬的,因為到頭來,大眾什麼都拿不到。

同時,這個有著千年歷史、備受尊崇的古老組織也只會淪為這對「令人驚嚇」、「自我中心」夫妻檔的IG行銷工具。

《太陽報》稱,從來沒想過此次醜聞會危及英國王室,但是現在她的形象確實面臨致命危險,而且很快地,公眾就會開始檢視哈利與梅根是否從父親查爾斯王子那裡收穫高達7位數的資金,「即便他們的銀行帳戶裡還有約3,000萬英鎊的存款。」3,000萬英鎊約合新台幣11.64億元。

文章末段指出:「我們理解高齡93歲的女王所面臨的困境,而且希望她所愛的孫子能擁有最好的,但是此時此刻不該再迴避問題,而是應該果斷下殘酷決定,以確保君主制的未來:沒有錢、沒有頭銜、不再打著王室名義。」

文章更呼籲哈利夫妻:「盡好你的義務,要不就是完全單飛,變成一介平民。」

自從哈利王子與梅根8日宣布將退出王室「高階王室成員」(senior royals)身分、力圖「財務獨立」以來,外界最關心的是他們將如何實踐財務獨立的目標,根據他們官網上的介紹,這對夫妻一年中的支出有5%來自於納稅人的「君主撥款」(Sovereign Grant),由英國政府依據法源撥款,主要用來支付夫妻倆執行公務時的開銷,當中也包含維持辦公室、住所正常運作的花費。哈利與梅根宣布不再獲取5%君主撥款經費,希望用工作換取收入,外媒評論,一旦他們不再獲得君主撥款,他們就能自王室公務中解放。

哈利夫妻另外95%支出來自於查爾斯王子的康沃爾公爵領地,根據《太陽報》報導,這筆經費高達230萬英鎊(約新台幣8,928萬元),外界多將之視為「公共資金」,因此未來如果他們不再執行公務,使用這筆資金將引發爭議。

(中時電子報)