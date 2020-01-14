在13日王室內部緊急峰會過後，英國女王出乎意料發布一封筆觸溫柔、充滿理解的公開信，同意讓哈利梅根在過渡期輪流於加拿大及英國居住，同時會再商討如何解決哈利夫妻欲「財務獨立」的願望。

英國《太陽報》（The Sun）同日馬上發布評論，認為這是伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）自1952年即位女王以來，「任內所做出的最大錯誤。」

這篇評論以「女王屈服於哈利與梅根的自私要求，恐成為她在位期間的最大錯誤」（The Queen’s surrender to Harry and Meghan’s selfish demands may prove the biggest mistake of her reign）為題，開頭便指出「並不願意這麼說」，但是如果這2個「落跑的人」，持續從包括查爾斯王子所繼承的康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）等在內拿一分錢，恐怕會讓大眾相當反感。

文章指，讓哈利梅根持續保有頭銜，並且因為王室成員身分讓他們得以積攢有如美國名流「卡戴珊式家族的財富」，這對這個君主立憲國以及納稅人而言是非常荒謬的，因為到頭來，大眾什麼都拿不到。

同時，這個有著千年歷史、備受尊崇的古老組織也只會淪為這對「令人驚嚇」、「自我中心」夫妻檔的IG行銷工具。

《太陽報》稱，從來沒想過此次醜聞會危及英國王室，但是現在她的形象確實面臨致命危險，而且很快地，公眾就會開始檢視哈利與梅根是否從父親查爾斯王子那裡收穫高達7位數的資金，「即便他們的銀行帳戶裡還有約3,000萬英鎊的存款。」3,000萬英鎊約合新台幣11.64億元。

文章末段指出：「我們理解高齡93歲的女王所面臨的困境，而且希望她所愛的孫子能擁有最好的，但是此時此刻不該再迴避問題，而是應該果斷下殘酷決定，以確保君主制的未來：沒有錢、沒有頭銜、不再打著王室名義。」

文章更呼籲哈利夫妻：「盡好你的義務，要不就是完全單飛，變成一介平民。」

自從哈利王子與梅根8日宣布將退出王室「高階王室成員」（senior royals）身分、力圖「財務獨立」以來，外界最關心的是他們將如何實踐財務獨立的目標，根據他們官網上的介紹，這對夫妻一年中的支出有5%來自於納稅人的「君主撥款」（Sovereign Grant），由英國政府依據法源撥款，主要用來支付夫妻倆執行公務時的開銷，當中也包含維持辦公室、住所正常運作的花費。哈利與梅根宣布不再獲取5%君主撥款經費，希望用工作換取收入，外媒評論，一旦他們不再獲得君主撥款，他們就能自王室公務中解放。

哈利夫妻另外95%支出來自於查爾斯王子的康沃爾公爵領地，根據《太陽報》報導，這筆經費高達230萬英鎊（約新台幣8,928萬元），外界多將之視為「公共資金」，因此未來如果他們不再執行公務，使用這筆資金將引發爭議。

文章來源：THE SUN SAYS The Queen’s surrender to Harry and Meghan’s selfish demands may prove the biggest mistake of her reign

文章來源：WHAT MEGHAN WANTS, MEGHAN GETS Sad Queen gives in to Harry and Meghan’s demands and ‘reluctantly’ agrees they CAN quit Royal family

文章來源：FUNDING

(中時電子報)

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