109學年度大學學科能力測驗將於17、18日登場，16日下午2時至4時開放考生查看試場座位，新北市教育表示，今年新北巿共有1萬8968名考生報考，較去年減少566名，提醒考生預先了解交通動線，親自查看試場，避免無法準時到達考場或跑錯考場。

今年大學學測新北巿境內設有新北一考區5個考場包括新北高工、國立華僑高中、板橋高中、新莊國中及新莊高中，新北二考區4個考場包括新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中，及台北四考區1個考場新店高中，共10個考場，479個試場。

教育局表示，考生進入考場應試時，須攜帶國民身分證或有照片的健保卡、駕駛執照或護照、居留證等正本，以查驗身分，並建議同時攜帶「考試通知」應試，以利查找試場。

考生如發現有試場座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請務必儘速聯繫考場試務人員協助解決，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。

此外，大學入學考試中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先登入大考中心網站查詢，或撥打電話（02）23643677進行語音查詢。

(中時 )