台中市政府農業局輔導豐原區農會14日在裕毛屋生鮮超市崇德店，舉辦台中市優質大蔥評鑑暨農特產品料理展示品嚐行銷活動；由專業評審針對大蔥外觀、口感、品質等進行評分；農友許佩珊從20組參賽者中脫穎而出成為「大蔥王」。農業局強調，大蔥很適合用於火鍋或燉肉、鹽烤等，兼具美味與健康。

農業局長蔡精強說，優質大蔥評鑑由專業評審針對大蔥外觀、口感、品質等進行評分；包括豐原區、潭子區、后里區及大雅區等4家農會共20組農友參賽；大蔥王由農友許佩珊拿下，第二、三名分別為農友吳禎祥、朱阿結。

蔡精強指出，台中的大蔥，以東京蔥品種「長悅」為主，又名「東京蔥」或「甜蔥」，外觀白亮、粗大飽滿，相當討喜；現場也提供結合大蔥與台中在地農特產品的創意料理供消費者嚐鮮並贈送大蔥料理食譜，讓民眾有吃又有拿。裕毛屋德店與公益店將於18、19日推出滿額送大蔥行銷活動。

農業局表示，台中大蔥主要產地在豐原區，因土壤含沙量高、排水性佳，又有大甲溪與豐原葫蘆墩圳流貫，土壤肥沃，為台灣少數成功種植大蔥的地區；大蔥產季為冬季12月底至隔年3月，以食用蔥白為主，滋味口感俱佳，兼具美味與健康，很適合用於火鍋或燉肉、鹽烤等料理。

(中時 )