金門就業中心以辦喜事的心情，迎來新建辦公廳舍的動土典禮。（李金生攝）

勞動部長許銘春（前）遵循古禮，焚香祈祝工程順利進行。（李金生攝）

各界代表參加動土典禮，祈祝工程順利進行。（李金生攝）

金寧鄉長楊忠俊（左一）、縣議長洪允典（左四）偕各界代表出席動土典禮。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯（中、縣議長洪允典（左二）與許銘春部長（右二）一起為勞工朋友加油打氣。（李金生攝）

勞動部斥資2996萬元新建金門就業中心辦公廳舍，今（14）日中午在榜林圓環旁舉行動土典禮，特別規畫全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，鄉親考照將可免於台金奔波之苦。

勞動部長許銘春指出，金門地區於2000年11月設置就業服務台，開啟就業服務新紀元，2014年因應政府組織改造，升格為「金門就業中心」。20年來縣府無償出借「大同之家」供金門就業中心使用，彼此也建立緊密的夥伴關係，由於業務的擴充與轉型需求，原有辦公處所已不敷使用，因此著手規劃這項新建工程，希望它未來成為推展在地就業與職訓業務的基地，同時擴大學校與產業策略聯盟，開發更多元的職缺和媒介需用優質人才。

楊鎮浯縣長也特別提到，金門就業服務中心從最初的1人站，至今已增至17人，從服務內容可以看到金門產業發展的方向，期待在該站有序的導引勞工朋友下，進一步完善金門地區的產業環境和條件。

坐落於榜林圓環旁的金門就業中心新建工程，原為榜林村公所、縣府工程品質管制中心舊址。新建就業中心是2層建築，總樓板面積285坪，1樓規畫接待檯、就業資訊區、求職服務區、求才服務區、諮詢服務區與諮詢會談室；2二樓規畫多功能教室與電腦教室，除提供自辦訓練課程的教學使用外，更是全國首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，可辦理4項電腦職類（電腦軟體應用、電腦軟體設計、電腦輔助機械設計製圖、電腦硬體裝修）乙、丙級檢定，讓金門鄉親免去舟車勞頓，在地就能參加檢定並核發技術士證照。

(中時 )