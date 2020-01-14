新竹市總工會14日與市府、新竹榮民服務處、新竹市農產運銷公司共同啟動「公益關懷列車」，20位志工一早就在總工會烹飪教室準備6道應景的美味佳餚。（陳育賢攝）

新竹市總工會14日與市府、新竹榮民服務處、新竹市農產運銷公司共同啟動「公益關懷列車」，20位志工一早就在總工會烹飪教室準備6道應景的美味佳餚，為數10戶獨居年邁及弱勢的榮民眷送上代表著如意吉祥的年菜。

總工會理事長莊鑑川指出，此次該會與20位學員於農產運銷公司總經理林盈徹協助提供愛心菜餚材料下，共同規畫了6道年菜，包括應景的佛跳牆、糖醋魚、臘味油飯、鴻運黃金雞、紅燒蹄膀以及銀杏北菇燴芥菜，樣樣都是功夫菜，而且今天當場烹煮，不但健康、新鮮，更熬煮出濃濃的祝福與愛心。

莊鑑川表示，熱心參與此次公益活動的單位很多，不但該會職訓班隊的烹飪老師與學員傾巢而出，還結合了環保局提供的保溫袋、新竹市勞工志願服務協會協助年菜的載送，新竹市農產運銷公司更暖心的提供各式新鮮的食材，搭配高慶泉公司提供的醬料，讓料理更美味。

他說，有感於新竹榮服處對榮民眷的服務熱忱，更希望社會各界不忘曾經保家衛國的退伍軍人，今年度的公益列車，要與新竹榮服處一起把當日做好熱騰騰的年菜，送到年邁獨居以及弱勢的榮民長輩家中，陪他們度過1個不畏寒凍的年節。

新竹榮民服務處處長酆世俊則表示，很高興清寒榮眷一直以來都獲得各界的協助、支持與關懷，讓榮服處能夠集眾人的力量，將物資做最大化的利用與分配，此次的寒冬送暖活動，不僅僅是提供一分年菜，透過送餐的過程，關心榮民長輩及眷屬們的身心健康，這分送暖的心意，將匯聚成1個善的循環，讓社會充滿正向的能量。

此外，莊鑑川指出，該會長期致力於推動職業訓練，2019年度一共開辦了6個職訓班，新竹榮服處看重總工會辦訓的能量，積極與該會研商產訓合作、在職訓練的可行性，期為青壯的榮民與2類官兵以及他們的眷屬，開發多元職種的訓練管道，也藉由總工會對基層勞工權益維護的使命，讓榮民眷對自身就業的權益有更多的認識。

總工會表示，在眾多的職訓班隊中，該會2019年向勞動部勞動力發展署桃竹苗分署申請的「提升勞工自主學習計畫-中式料理技藝訓練班」，堪稱是培養第2專長與回饋社會公益的完美結合。

(中時 )