菲律賓塔爾火山噴發今天進入第3天，持續噴出熔岩、火山灰和蒸汽且不斷出現地震活動，約3萬人逃離危險區受火山灰籠罩的村莊。官員警告恐有更大更危險的爆發規模。

美聯社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，塔爾火山（Taal）12日噴發後持續瀕臨爆發狀態，這代表岩漿仍可能湧到火山口。目前警戒層級維持第4級，代表「數小時到數天內可能發生危險的爆發」，最高警戒為第5級，即「火山正在爆發」。

火山向空中湧出500公尺高的熾熱熔岩，黑灰色含有火山灰的蒸汽朝天際噴發達2公里高。有時還看到自然奇觀「火山閃電」劃過滿是火山灰的天空。

塔爾火山附近測得超過200起地震，其中81起的震度變化不一。菲律賓火山暨地震研究所指出，強烈的地震活動可能代表岩漿不斷侵入塔爾火山結構，恐會導致火山進一步噴發。

法新社報導，目前約有3萬名居民待在避難所。

菲律賓火山暨地震研究所所長索里頓（Renato Solidum）表示，塔爾先前噴發時間長達數月之久，因此無法預測目前的火山活動何時結束。

然而索里頓也說，根據現況發展研判，潛在災難性「爆發」危機可能會持續好幾個星期。

(中央社)