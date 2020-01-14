2020總統、立法委員選舉國民黨大敗，國民黨青年部主任蕭敬嚴曾表示，這次大敗的關鍵在於118萬名首投族，大部分都將選票投給總統蔡英文。資深媒體人韋安則認為，國民黨輸的很慘，其實是文化問題，自己人不挺自己人。

韋安在臉書撰寫「藍綠的兩種文化」一文，他指出，國民黨年輕人的票搶不到，連基層的票都跑了，為什麼大選後不敢檢討韓國瑜？因為大選時，明哲保身坐壁上觀的人太多了。他認為，國民黨輸的很慘，其實是文化問題，自己人不挺自己人。韓流正旺時，一堆人都搶著去蹭韓，禿子、燕子、漢子好威風，等到韓國瑜代表國民黨參選總統，侯友宜不接市競選辦主委，盧秀燕拖到最後一刻才接，「怪不得這兩個地方大輸，加起來，來來回回應該差了上百萬票」。

反觀民進黨，韋安說蔡英文在九合一之後聲望最低時，蘇貞昌去接行政院長，死馬當活馬醫。管宗教事務的內政部長徐國勇，更是在蔡英文身邊，陪著把全台灣的廟都跑了一遍，挨罵也去「傾聽民意」。他認為，不要說年輕人挺綠，連基層的票民進黨都救回來了，「想想農業縣市的開票，就知道了」。

韋安直言，國民黨不僅要改變體制，更要改變文化。

(中時電子報)