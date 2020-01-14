小朋友開心的在考古沙坑中挖掘恐龍蛋，再用小槌子鑿破。（新北市立圖書館提供／戴上容新北傳真）

超萌的恐龍閱讀椅。（新北市立圖書館提供／戴上容新北傳真）

圖書館竟出現恐龍！寒假將至，新北市立圖書館蘆洲兒童親子分館14日重新開放，變身成小朋友最愛的「恐龍圖書館」。大小朋友活動期間借書可兌換恐龍橡皮擦、氣球，達10本借書可參加考古沙坑活動，許多小朋友在沙坑挖到恐龍蛋直呼「太酷了！」。

「你看，敲一敲有小禮物出來，好好玩喔！」小朋友開心的在考古沙坑中挖掘恐龍蛋，再用小槌子鑿破，體驗考古樂趣，家長也紛紛拿出手機捕捉孩子們可愛畫面。

蘆洲兒童親子分館14日重新啟用，特別打造吸睛的「恐龍」主題融合玩具圖書館，除有火山造型視聽區、大樹造型閱覽區、草地帳篷融合玩具區、考古沙坑、恐龍積木牆、恐龍主題書區，還有俏皮可愛的恐龍閱讀椅與恐龍蛋造型椅，陪小朋友一起閱讀，更可以與Ｑ版恐龍拍照打卡。

圖書館主任陳樺萱表示，打造恐龍圖書館外，蘆洲分館也提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、親子等六種需求的融合玩具服務，活動期間借書可兌換恐龍橡皮擦、氣球，借書達10本可以免費報名恐龍考古沙坑活動，另外還有恐龍桌遊大挑戰、侏儸紀恐龍書展、恐龍當家說故事、以及數位思考遊戲等活動。

(中時 )