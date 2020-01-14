2020大選結束，國民黨內力推改革，引發辭中委會潮，對於下任黨主席外界也相當關注。孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中今（14）日宣布，將參選黨主席，對此資深媒體人黃暐瀚則提出國民黨主席選舉辦法，表示張亞中不符資格。

張亞中接受《POP撞新聞》專訪時宣布，將參選國民黨主席。稍早黃暐瀚在臉書表示，國民黨遭逢大敗，敏感的改黨名、吳斯懷別進立院等問題，張亞中都有了表態。

張亞中認為，此刻檢討吳斯懷並無意義，他有進入立院的正當性與合法性，不應該被犧牲，反而是黨要討論路線，創造兩岸和平，取代維持台灣安全的層級，進一步跟對岸簽署兩岸和平協議。

黃暐瀚指出，根據選舉結果顯示，台灣應有過半民眾「反中」，簽署和平協議又至少得「執政」才有基礎，而國民黨何時才能執政，恐遙遙無期。

根據國民黨主席選舉辦法第三條規定，「本黨黨員，曾任中央評議委員或中央委員，經具黨權之黨員百分之三以上連署者，得申請登記為本黨主席選舉候選人。」黃暐瀚直言，張亞中可能根本無法參選黨主席。

(中時電子報)