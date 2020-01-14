太平洋電線電纜公司前董事長孫道存被訴侵占太電旗下基金會逾1億多，經台北地方法院合議庭裁定讓他以3000萬元交保、限制出境及住居、每天到派出所報到，孫的委任律師陳筱屏14日下午到北院為孫辦理保釋，孫道存將可以回家過春節。

律師陳筱屏是在14日下午2時50分到北院以台灣銀行現金支票為孫辦保，據陳筱屏表示，孫的保釋金並不是女兒孫芸芸代墊，她也沒有跟孫的家人聯繫，至於孫的保釋金出自何處？陳筱屏拒絕透露。

孫道存因掏空案服刑期滿後，他因另涉長期挪用太電旗下太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會基金逾1億元等，遭北檢依公益侵占罪嫌起訴，1日北院將他裁定收押禁見，他不服提準抗告，北院撤銷發回。

北院法官吳承學日前召開調查庭，孫向法官表示自己經濟狀況不好，並有96歲老母親，希望法官讓他交保回家看看老母親，講著講著他就哽咽地哭起來；他的律師說年關將近，請法官讓孫回家吃團圓飯，他願意天天到派出所報到。

(中時 )