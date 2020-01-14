廣東珠海石化廠發生爆炸 現場火勢仍未撲滅 15:482020/01/14 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廣東珠海石化廠發生爆炸。（截圖取自央視新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廣東珠海高欄港石化工廠14日發生爆炸，陸媒引用民眾拍攝的現場影片可清晰看到，有著「長煉石化」招牌旁的廠房，爆炸起火現場火光沖天。事發後，珠海當地投入救援，截至發稿為止，現場火勢仍未撲滅。 (旺報 ) #爆炸 #珠海 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣不該捲入強權競爭漩渦中 04:092020/01/10 論壇廣場 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 對外經濟 學者喊回歸三隻腳 04:092020/01/12 產業特刊 貿協：台商避貿戰 印尼擁契機 04:092020/01/12 企業經營 順利連任 陳歐珀：盼台美建交、與對岸為友 12:092020/01/12 政治 九二共識崩解 藍委促建新論述 04:102020/01/13 政治要聞 陸媒網紅胡錫進：武統台灣需要戰略耐心 17:302020/01/13 兩岸 勤誠市值衝高 擠身百億俱樂部 04:102020/01/14 證券．權證 美取消對陸「匯率操縱國」認定 06:312020/01/14 財經 海外工作退燒？ 勞動部調查：赴海外工作3年降3％ 11:232020/01/14 生活 兩岸熱門新聞 2020大選後惠台首發 天津公布對台措施46條 - 時政 廣東珠海石化廠發生爆炸 現場火勢仍未撲滅 - 兩岸 - 旺報 西寧馬路爆天坑 吞沒公車6死10失蹤 - 兩岸 上海解除與布拉格市友城關係：挑戰一中原則 - 兩岸 民進黨將長期執政 陸爭取台青認同 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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