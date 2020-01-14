大陸廣東珠海高欄港石化工廠14日發生爆炸，陸媒引用民眾拍攝的現場影片可清晰看到，有著「長煉石化」招牌旁的廠房，爆炸起火現場火光沖天。事發後，珠海當地投入救援，截至發稿為止，現場火勢仍未撲滅。

(旺報 )