經銷商篇－運彩發威挹注國家41.6億元破紀錄 2020可再創高峰

台灣運彩日前舉辦一年一度的「績優經銷商表揚大會」，會中所有獲得「特殊貢獻獎」的經銷商，都各自分享經營運彩的感想，他們都非常認同運彩對於國家運動體育的幫助，並舉出許多感人的實例，像在每四年的奧運賽時期間，台灣代表隊選手們出國搭機費用，就來自運彩的盈餘。

此外，還有得獎經銷商也提到，他們將在東京奧運賽事期間，自組籌備會到現場替台灣選手加油，也會發揮自媒體的力量，不論是拍照或錄影，或是用現在最流行的直播方式，都要努力地傳遞現場競賽的精彩和熱情，讓台灣民眾對台灣健兒在國際體育競賽上的表現更有臨場感，同時將奧運氛圍營造至最高點，希望國人繼續買運彩、助體育、增進國家的光彩！

經銷商也特別說明對運彩做公益的熱情，因為台灣運動彩券每銷售100元，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，6年下來累積挹注超過200億元！2019年更創下歷年高峰達到41.6億元的挹注，帶給體育運動發展極大的助益，而能創下這樣的佳續，都是台灣運彩結合經銷商夥伴，和所有運彩迷的努力和支持所共同達成。

(中時電子報)