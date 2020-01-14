昨晚新型冠狀病毒昨晚首度出現在大陸武漢以外地區，為一名大陸武漢市61歲女性，在1月8日入境泰國時就被篩檢確診，但根據她的病史，沒去過最先爆開的華南海鮮市場，但常在住家附近的傳統市場出入，顯示其感染機制增加人傳人的可能性，或是有其他動物感染源的存在。

截至1月12日止，中國官方針對2019新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料共有41名，其中重症6例治療中、1例死亡，其餘病情穩定，出院人數增加為7例，密切接觸者累計763人，其中76人已解除醫學追蹤，無相關病例，陸方也強調目前未發現明確人傳人證據。

疾管署指出，該名61歲的中國武漢市女子，是於1月8日入境泰國時被發燒篩檢陽性後隔離，並於1月12日確診，泰國官方另針對其185位接觸者持續進行追蹤，其中16例同航班旅客已確認檢驗陰性，而女子目前已無發燒及呼吸道症狀，預計近日可出院返國。

疾管署副署長莊人祥說，該女子入境泰國時就被發燒篩檢攔下，需要密切注意的是，該名女子未到過華南海鮮市場，但有前往武漢其他市場，因此難以排除人傳人的可能性，或是還有其他動物感染源。疾管署將密切關注該名病患究竟是如何於武漢染病，並持續現有的入境發燒檢疫機制。

疾管署指出，迄今國內共通報7名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，其中3名已於1月8日至9日間排除，4名檢驗中，但其中2人快篩分別顯示為A型及B型流感，風險已降低。

(中時 )