指導老師許世宗(右)說，透過實地操作，讓學生未來進入職場，面對不同的施工環境，能夠果斷的判斷應對並解決問題。（吳建輝攝）

參與的同學分工合作，有的負責檢修插座、有的負責更換水龍頭。（吳建輝攝）

達德商工「電機科家電服務隊」出動！為了讓獨居老人安心過好年，達德商工電機科同學在老師的帶隊下，到田中鎮中潭里社區，免費幫獨居老人及弱勢家庭檢修水電，達德商工許維純校長說，學生將所學技能服務社區，這種創新連結學習目標及盡善社會責任的服務學習，是非常好的教學活動。

14日由達德商工電機科賴振龍科主任及許世宗老師帶領校內20名電機科同學，來到田中鎮中潭里幫獨居的76歲許建三爺爺家中，檢查維修屋內老舊的電線及漏水的水龍頭等水電設備，爺爺表示非常感謝同學們的幫忙，讓他不再害怕外露的電線或跳電造成的危險，也省下不少支出。

同學們將爺爺廁所的電燈換成新式的LED燈。(吳建輝攝)

電機科二年乙班林裕穎同學說，平常都在學校看書本，沒有機會到現場實作，今天幫了阿公家裡換了插座，感覺很新鮮很有成就感，事前老師帶我們參訪水電材料行，看到琳瑯滿目的材料覺得很新奇，這些都是課本及學校中學不到的。

帶隊的許世宗老師說，早期傳統三合院的管路配線都很凌亂，沒有照規矩來，先前已經有帶領同學們到現場探勘，發現了包括水龍頭、排水管漏水、老舊插座電線外露甚至脫落等等問題，透過實地操作，讓學生未來進入職場，面對不同的施工環境，能夠果斷的判斷應對並解決問題。

(中時 )