金管會主委顧立雄14日舉行新春記者會，宣布2019年金融業稅前獲利6,341億元，相較前年的5,212億元，大幅成長21.66％，其中銀行業稅前獲利4,071億元，首度突破四千億元，創歷史新高；證券期貨業稅前獲利565億元；保險業則是1,705億元，三業別獲利都創下歷史新高，全體金融業亦跟著創獲利創新高。

另外，台股加權指數比2018年漲幅達 23.33％，創29年的新高。顧立雄強調，2019年金管會「作了很多事」，如推動金融創新、支援實體產業發展、金融商品多化化等，展望未來，金管會的施政仍是會堅持監理與發展、創新與風險並重及平衡的方向。

顧立雄雄新的一年，國際經濟情勢仍存有高度不確性，金融業仍有很多挑戰要克服，金管會今年仍是會鼓勵創新，開放法規，落實普惠金融與接軌國際，2020年將有十大推動方向。

一是推動財富管理新方案，2019年已宣布內容，即是要擴大國內金融業的財管規模，擴大開放高資產客戶的財管業務，多元化的商品與擴大投資管道，預期今年第一季相關法規上路後開放。

第二擴大台商及國內企業資金調度管道，過去台商都是利用國際金融業務分行（OBU）為中心，國內企業要繞道海外才能開戶，金管會將與央行研議，允許國內企業在一定管理下可開設OBU帳戶，將由央行來考慮可開戶的公司規模，此要與央行後續研商。

第三是推動逐筆交易與零股交易，逐筆交易今年3月將上路，將有助與國際接軌，金管會將督促證交所等持續對投資人宣導，期待逐筆交易順利上線；其次是提供年輕人與小資族群盤中零股交易，預計2020年第四季上路。

第四是純網銀要來了，純網銀是高度仰賴資訊科技，金管會將強化監理，注意純網銀的流通性、資安與作業安全等，規劃API建置來開發純網銀的即時監理系統，提升金融監理效力，希望系統在純網銀開業時即建立好。

第五是強化保險資本能力，接軌IFRS17，要分類監理，未來以公允價值衡量負債，對保險業務影響非常重大，已成立專案平台協助業者接軌。

第六是持續推動開放銀行，事涉個資與消保問題的第二與第三階段，如TSP業者的管理方式、消費者保護、資安標準等，已請銀行公會研擬，並由財金公司研議開放API的資訊標準。

第七是公布普惠金融指標，共有21項衡量指標，分為金融服務可及性、使用性與品質。

第八是推動電子支付與電票條例二合一；第九推動修正證券投資人及期貨交易人保護法；第十是保險法修正條文，預計今年2月送立法院。

(工商 )