國民黨選舉大敗，國民黨掀起中常委辭職潮，中常委之一新北市議長蔣根煌認為，先把代理主席選出來後再辭也不遲，會中也可互相討論交換意見，他會跟著所有中常委一起行動。

蔣根煌坦言，這次選得這麼差，不分區名單大約影響20％，但另外80％還是跟「反送中」最有關係，「年輕人被騙成這樣」，讓選情無法止血。

蔣根煌表示，如果他是立委，他就提台獨公投，看民進黨敢不敢支持，到時候民進黨就會現出原形，不過自己已準備退休，希望新領導人能夠大刀闊斧改革。

(中時 )