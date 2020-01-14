國民黨改革掀辭職潮 蔣根煌：先找代理主席 15:462020/01/14 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨改革掀辭職潮，蔣根煌認為要先找出代理主席。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨選舉大敗，國民黨掀起中常委辭職潮，中常委之一新北市議長蔣根煌認為，先把代理主席選出來後再辭也不遲，會中也可互相討論交換意見，他會跟著所有中常委一起行動。 蔣根煌坦言，這次選得這麼差，不分區名單大約影響20％，但另外80％還是跟「反送中」最有關係，「年輕人被騙成這樣」，讓選情無法止血。 蔣根煌表示，如果他是立委，他就提台獨公投，看民進黨敢不敢支持，到時候民進黨就會現出原形，不過自己已準備退休，希望新領導人能夠大刀闊斧改革。 (中時 ) #蔣根煌 #國民黨 #中常委 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 政治熱門新聞 吳敦義請辭待命掀風暴 挺吳派中常委反彈 - 政治 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 國民黨輸慘 媒體人揭穿問題：自己人不挺自己人！ - 政治 2024總統人選 這四人浮上檯面 - 政治 張亞中宣布參選國民黨主席 黃暐瀚曝資格不符關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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