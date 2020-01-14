大陸海關總署14日公布數據顯示，大陸去年12月大豆進口量較上年同期增加66.8％，為2018年5月以來最高標準，去年12月大豆進口量為954.3萬噸，遠高於上年同期進口的572萬噸。

據《新浪財經》報導，從去年全年來看，大陸去年大豆進口量為8851.1萬噸，增加0.5％。此外，肉類產品進口增長比較快，全年進口豬肉210.8萬噸，增加75％；進口牛肉165.9萬噸，增加59.7％。

(旺報 )

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