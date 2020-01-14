新北市長侯友宜今（14）日下午被問到是否支持朱立倫參選黨主席，侯回應，選舉都是一時的，每個人都有自己的工作，例如自己就是做好新北市長，任何人只要想為國家做事，那都是很好的一件事，我都會給他打氣。

記者追問侯友宜，目前蔣萬安、江啟程都辭掉中常委，市長目前有什麼想？侯表示，自己目前是身分是新北市長，全心全意只想著為市民打拼，沒有想這麼多，那每個人都有自己表達的方式，我們會給予尊重。

侯友呼籲，當選的立委別忘了對選民的承諾，要盡全力替新北市爭取預算，一起建設新北市，不要辜負市民。

(中時 )