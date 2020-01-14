支持朱立倫選黨主席？侯友宜：只要想為國家做事 都會給予打氣 15:432020/01/14 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜針對是否支持朱立倫選黨主席問題，表示任何人想為國家做事都應給予支持。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（14）日下午被問到是否支持朱立倫參選黨主席，侯回應，選舉都是一時的，每個人都有自己的工作，例如自己就是做好新北市長，任何人只要想為國家做事，那都是很好的一件事，我都會給他打氣。 記者追問侯友宜，目前蔣萬安、江啟程都辭掉中常委，市長目前有什麼想？侯表示，自己目前是身分是新北市長，全心全意只想著為市民打拼，沒有想這麼多，那每個人都有自己表達的方式，我們會給予尊重。 侯友呼籲，當選的立委別忘了對選民的承諾，要盡全力替新北市爭取預算，一起建設新北市，不要辜負市民。 (中時 ) #國民黨 #黨主席 #侯友宜 #朱立倫 #新北市 #立委 #中常委 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 曾永權代理國民黨主席 下屆黨主席 朱立倫是大熱門 21:242020/01/11 政治 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 開出第一槍 江啟臣辭中常委 籲助度過罷韓危機 07:192020/01/14 政治 張亞中：如果國民黨迴避兩岸和平等重要問題 有何存在價值？ 09:472020/01/14 政治 政治熱門新聞 吳敦義請辭待命掀風暴 挺吳派中常委反彈 - 政治 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 國民黨輸慘 媒體人揭穿問題：自己人不挺自己人！ - 政治 2024總統人選 這四人浮上檯面 - 政治 張亞中宣布參選國民黨主席 黃暐瀚曝資格不符關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。