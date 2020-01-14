LED廠億光(2393)董事長葉寅夫今日表示，美國消費性電子展（CES）看到Mini LED的運用發展，今年景氣應該不錯。目前Mini LED（次毫米發光二極體）占億光整體營收的7%至8%，今年占比可望將進一步提升。

億光文化基金會今天舉辦歲末感恩餐會，億光董事長葉寅夫出席受訪表示，CES看到Mini LED用於電視背光、直立式看板上，今年應該會蓬勃發展。除了預期Mini LED用在電視上將成為趨勢，並看好Mini LED在汽車應用也可望成為主流。葉寅夫指出，以往Mini LED多用於看板上，今年的Mini LED將主要用於汽車、電視和TFT背光產品。

目前Mini LED占億光營收約7%至8%，主要用在背光產品，未來將拓展至汽車、電視等應用。整體背光產品占億光營收逾20%，未來若陸續導入Mini LED，今年億光有機會把Mini LED營收占比提升到20%。億光2019年營收209.46億元，較2018年減少約13%。

(時報資訊)