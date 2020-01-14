台南市府推出山博行漫遊套票，4大景點門票破6折。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府推出山博行漫遊套票，新化虎頭埤等4大景點門票破6折。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

串連山上花園水道博物館、左鎮化石園區、左鎮南瀛天文館以及新化虎頭埤風景區4處景點，台南市政府14日宣布推出「山博行漫遊套票」，不但低於原價的6折，使用期限更到明年1月底。

台南市長黃偉哲表示，當初覺得山上花園水道博物館及左鎮化石博物館兩個地方很近，如果能夠以套票方式推廣該有多好，沒想到文化局等相關局處把南瀛天文館以及虎頭埤風景區都整合成套票，有山有水有自來水，更好玩。

「與其要單打獨鬥不如打群架，與其孤芳自賞，不如大家互相欣賞。」黃偉哲說，期待藉著這個套票，一方面能夠讓更多人來玩賞台南的山光水色，一方面能夠帶動地方經濟發展，將來在台南其他景點也會陸續以這個套票模式來帶動觀光。

文化局表示，套票內容包括山上花園水道博物館門票1張、左鎮化石園區門票1張、虎頭埤風景區門票1張、南瀛天文館展示館1張及3D星象劇場1場次，原價460元，套票優惠價280元，使用期限至2021年1月31日止，可在以上4館處及赤崁樓、安平古堡購買。

(中時 )