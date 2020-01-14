羅智強重返街頭演講，網友表示「您的堅持令人感動，加油」。(擷取自羅智強臉書)

國民黨2020年總統、立委選舉慘敗，改革聲浪再起！台北市議員羅智強日前也代表青壯派民代代表宣示，並射出改革三箭，要求黨主席吳敦義請辭主席與不分區立委，不分區立委吳斯懷也應自己請辭。羅智強今天也重返街頭演講，並表示只有用改革，才能贏回民心。網友也紛紛表示「一步一腳印，要讓人民感動才有浴火重生的希望」、「您的堅持令人感動，加油」。

羅智強日前號召青壯派成立「＋1」活動，張斯綱、游淑慧、羅廷瑋、王鴻薇、黃敬平等人皆響應，盼能展開國民黨救亡圖存工程。羅智強說，現在是最黑暗的時刻，也是最關鍵的時刻，國民黨最可怕不是失敗，而是沒受到教訓。他也捐80萬給國民黨，目的是請吳敦義請辭黨主席，讓新任黨主席用來當作國民黨青年平台的種子基金，培養國民黨年輕人。

羅智強今天也在臉書表示，今晨微雨，他重返街頭，繼續演講。他認為，國民黨可以敗，但不可以灰心，必須走進人群，傾聽民意，「只有用改革，才能贏回民心」。

對此，網友紛紛表示「一步一腳印，要讓人民感動才有浴火重生的希望」、「您的堅持令人感動，加油」、「很佩服你，但是常在街頭演講對肺不好，請為國珍重！」、「羅議員堅定信念及中心思想令人感動及感佩」、「今早有看到，信義/基隆路口。加油」、「這個才是我們要的政治人物，抒發己見，傾聽民意，苦民所苦，不畏艱辛」。

(中時電子報)