隨著全球趨勢急速往電動車邁進，電動汽車銷量快速成長，而台灣 2020 年電動機車補助新制也隨之上路，2007 年 6 月 30 日前生產的一至四行程老舊燃油機車皆於汰舊換新行列，預估將有 500 萬名機車族受惠。根據交通部及環保署數據綜合顯示，平均一台老舊燃油機車所排放的 PM 2.5 懸浮微粒是一台電動機車的 7 倍，若 500 萬輛老舊燃油機車汰換為電動機車，將可減少 2,150 萬 mg/km PM 2.5 懸浮微粒排放。對比七期燃油機車，電動機車平均更可減少約 6.4 倍的排放量。有鑑於此，Gogoro 於年初趁勢推出 Gogoro VIVA Lite，簡約俐落的設計線條以及低門檻的入手價格，成為換車族最佳選擇。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「2019 年是台灣電動機車產業發展非常關鍵的一年，今年度電動車更已經底定是世界潮流！今年度電動機車補助新制將聚焦於大量汰換馬路上老舊燃油機車，預期 2020 年將會湧現大量換車潮，而全新發表的 Gogoro VIVA Lite 即為換車族最超值的選擇，不僅入手門檻低，更能減少移動污染的排放，若要汰換老舊機車應選擇電動機車才是首選。」

電動機車能有效降低 85% 以上排放污染源 為換車族首選

隨著今年政府電動機車補助新制上路，汰換 500 萬輛老舊機車背後的數據意義值得大眾關注。從主要排放污染源來看，包含 PM (懸浮微粒)、NOx (氮氧化物)、NHMC (碳氫化合物)、CO (一氧化碳)，即便是七期燃油機車，於前三項污染源的排放量都僅能降低不到 15 %，對比電動機車仍有高達 6.4 倍的 PM 2.5 懸浮微粒排放，對於減少空氣污染貢獻非常有限。而若為一台電動機車1，於主要排放污染源皆能降低近 85 %以上的排放，證明電動機車才是真正有效降低環境負擔的最佳移動工具。

Gogoro VIVA Lite 都會極簡 新款上市

Gogoro VIVA 自 2019 年 9 月發表以來運用大膽撞色設計，騎乘在路上都能成為注目的焦點。根據數據統計，Gogoro VIVA 銷售中超過 30% 是淘汰舊二行程機車的「換購族」，為了讓大眾入手門檻更輕鬆，Gogoro 在 2020年初始推出全新 Gogoro VIVA Lite 優格白，極簡的純白就像雕刻藝術，更能凸顯車身線條。Gogoro VIVA Lite 就像是一張純淨百搭的畫布，透過玩色、跳色且款式多元的眾多配件，讓消費者盡情發揮個人創意，量身打造屬於他們的獨特小騎。新搭載機械式中控鎖的 Gogoro VIVA Lite，更能符合不同消費者的騎乘習慣。

Gogoro VIVA Lite 原價 52,980 元，搭配工業局補助 7,000 元，環保署汰舊換新補助 3,000 元以及地方政府電動機車補助 10,500 元，成為目前符合環保署補助政策中最低價的車款 。此外，即日起至 3/31 為止，購買 Gogoro 全車系即送「Gogoro 極輕都會風雨衣 (市價約1,680元)」，數量有限，送完為止，汰舊換新更加碼送「5 萬元車碰車險」，讓你騎得更安心。

(中時電子報)