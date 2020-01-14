2020大選甫落幕，台灣民眾黨一舉拿下5席不分區，成為國會第三大黨，民眾黨不分區當選人賴香伶今下午由黨秘書長張哲揚等人陪同前往立法院總務處，確認黨團空間等問題，對於民眾黨不分區立委當選人蔡壁如昨拋出「在野大聯盟」，賴香伶表示，蔡壁如的概念是跟其他小黨、無黨或各大黨進步委員，針對進步議題能有合作空間，在野大聯盟並非共同概念。

民眾黨今天上午召開首次立法院黨團會議，除選出黨團總召賴香伶、副總召張其祿，會中提到希望盡快確認黨團空間等問題，賴香伶下午由張哲揚等人陪同，拜會立法院總務處，先行了解相關環境及空間。

賴香伶受訪表示，因為除擔任委員還有黨團運作責任，民眾黨按部就班進行參與國會第一步，她期待盡快熟嫻事務訂出黨團事務方向。

對於蔡壁如拋出的「在野大聯盟」，賴香伶說，其實概念是跟其他小黨、無黨代表或各別大黨進步委員，共同談進步議題時尋求合作，像是民眾黨主張居住正義、勞權等議題，推動法案過程也需要其他委員合作，所以會著重在理念相同的議題合作。

時力黨主席徐永明對於「在野大聯盟」以雞兔不能同籠形容，賴香伶認為，對於時力四年來走的進步價值很認同，誰是雞，誰是兔，未來要看實際努力及做為而定。

(中時 )