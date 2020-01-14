警察帶頭同步擦亮台南市大大小小路口反光鏡！（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

永康分局指出，同步擦亮台南反光鏡活動，是善念的起點。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

台南市政府警察局交通警察大隊統計，2019年1至11月交通事故傷亡案件，肇因以「未依規定讓車」居首，警察局除偕同市府道安團隊持續宣導、強化駕駛人「幹支道禮讓」、「行經路口減速慢行」觀念外，也從交通工程設施改善方面著手，14日辦理反射鏡清潔宣導活動，永康分局號召志工進行「擦亮安全的角落」，清除反光鏡汙垢，讓反射鏡清楚呈現路口狀況，降低交通事故發生率，同時也檢視有無破損或晃動，即時聯繫區公所報修，讓每個路口更加安全。

永康分局指出，同步擦亮台南反光鏡活動，是善念的起點，透過小小動作，讓每個路口安全大幅提升，盼達拋磚引玉效果，吸引市民朋友自發性加入，邀更多人響應「擦亮安全的角落」活動，讓路口每處反光鏡反射出更多「幸福笑容與安全氛圍」，共同營造大台南友善交通環境。

警察局長周幼偉有感於本市有許多無號誌路口，為提高視線死角預警作用，日前特別指示各分局清查有無需增設反射鏡，或路口反射鏡有無遭蔓藤遮住、髒汙或被車子撞歪、方向錯誤等情形，彙整清查結果153處，函文相關單位增設或清理改善。

另外，為讓民眾了解路口反射鏡之功能，強化駕駛人視野行車安全，接續再請各分局號召轄區志工、民力，14日上午10時同步辦理反射鏡清潔宣導活動，希望藉此讓反射鏡發揮最大功效，喚起駕駛人行經無號誌路口時，能減速慢行，抬頭看一下反射鏡，察看有無來車，提高行車安全的意識。

周幼偉表示，台南市幅員廣闊，無號誌路口大多裝設有反射鏡，而每面反射鏡就如同一面「光明鏡」，照亮每位用路人的行車視野，但反射鏡如果遭蔓藤遮住、方向角度歪斜或鏡面髒污，勢必影響駕駛人行車視線。

警方也呼籲並鼓勵民眾及駕駛人，發現反射鏡上述情形時，能反映相關單位立即改善，或能隨手拿起抹布、清潔液擦拭，讓「光明鏡」照亮左右來車，同時駕駛人也要養成行經無號誌路口減速慢行的習慣，察看反射鏡確認左右無來車再行通過，降低交通事故風險，一起守護交通安全。

(中時 )