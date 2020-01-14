順發會員招待會1/15（三）活動開始為期五天，以大型家電、開學季電腦為主打，全館消費滿500就有機會刮中萬元現金抵用券。

順發會員招待會，家電只要滿額加碼再送市價1,980元的庫克平煎鍋。大型家電部分，飛利浦58吋4K聯網電視16,000元有找，冰箱及洗衣機等大容量機種亦同步破盤下殺，如610公升的1級四門變頻電冰箱，具有nanoeX保鮮淨化、負3度C微凍結室等功能，特價39,000元就可以帶回家；16KG的變頻滾筒洗衣機，標榜3D洗淨技術、溫風循環烘衣功能，也不到45,000元。

Acer雙碟電競桌上型電腦搭載i5 9代6核心處理器、GTX 1050 Ti顯示卡，直接省下5,000元，只要22,900元還送電競耳機麥克風。

華碩ROG電競筆記型電腦搭載 AMD Ryzen 7 及 RTX 2060 獨立顯卡，特價38,900元iPhone11全系列下殺再送好禮、華為MediaPad T5 10大容量平板，獨家再送藍牙音箱及3大好禮。

順發施行消費做公益至今邁向第11年，每年都捐出淨利的20%，幫助國內弱勢學童就學相關，目前受益的兒童累計逾29萬人，超過千所學校受惠。

在2019年4月舉辦第一屆RUN FOR FUTURE公益路跑，活動結餘款98.6萬全數捐給偏鄉學校。今年順發再次與港都會攜手合作，第二屆港都公益路跑目前正值報名期間，敬邀民眾再次力挺公益、共襄盛舉，開放報名至1月底止。

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