送豬迎鼠，今年春節落在1月！趁著年假來台北東區走走吧！2020年，誠品敦南店進入5/31熄燈前的最後時光，「典藏敦南」系列活動月月登場不停歇！1月與知名餐廳推出「麻辣風味大合體牛肉麵」、「慾望一次到位魯肉飯」、七見櫻堂的「溫泉蛋火山燒肉丼」。另2/8至3/8於B2藝文空間策畫「經典戲偶展」，每周五六日還有一在1F戶外廣場舉辦「再見，一卡皮箱」市集，邀你品文創、嚐美味。

誠品敦南店限定「豪滿足豐厚套餐」｜鬍鬚張｜慾望一次到位魯肉飯。（圖取自迷誠品網站）

1月搶先與知名美食部落客波波大叔聯手推出「敦南限定！豪滿足豐厚套餐」：麻膳堂推出敦南限定「麻辣風味大合體牛肉麵」，將招牌餐點麻辣牛肉麵，滿滿鴨血、豆腐，搭配招牌小菜豬頭皮與溏心蛋，沾湯或配麵都美味十足；台灣第一魯肉飯鬍鬚張則主打敦南限定的「慾望一次到位魯肉飯」，將人氣豬蹄膀、唐山排骨、紅燒肉各來半份，搭上黃金粹魯肉飯和滷蛋，澎派滿足；還有七見櫻堂的「溫泉蛋火山燒肉丼」，肉食系超厚燒肉丼裹著半熟蛋液，在口中火山爆發，1/17-2/20限定期間販售。

珍藏敦南回憶，經典永存不滅。誠品敦南店帶領讀者穿越時光隧道，與出版社合作精選金庸《神鵰俠侶》香港明和社版本經典封面、1976年三毛的經典散文《撒哈拉的故事》、1992年出版的張愛玲第一部完整長篇小說《半生緣》等10本經典著作，以「初版書封」復刻再現，邀您收藏最初的閱讀記憶。

誠品敦南店｜2.8-3.8 B2藝文空間展出「彰藝坊－經典戲偶展」｜2.8、2.14 1F戶外廣場演出《西遊記》、《巧遇姻緣》等經典偶戲。（圖取自迷誠品網站）

2/8至3/8特別邀請1996年打造全台首家戲偶專賣店的《彰藝坊古典戲偶工作室》重回敦南，於B2藝文空間策畫「經典戲偶展」，展出一系列精品偶、訂製偶、童玩偶、裱框服，及傳統花布工藝等，除了可以一睹傳統布袋戲台、近距離欣賞製作戲偶的完整解析。

2/8、2/14也將於敦南1F戶外廣場演出《西遊記》、《巧遇姻緣》等文、武經典偶戲演出。除了傳統偶戲，2/21起1F大廳每週五、六晚間也邀您一起「週末看電影」2月推出影史佳作《刺激1995》、《穿著Prada的惡魔》、《實習大叔》等多部經典電影口碑放映。

誠品敦南店｜鍋具展覽會｜即日起至1.21於B2藝文空間展出WMF等德國廚具。（圖取自迷誠品網站）

邀您除舊佈新「鍋」好年，1/21前B2藝文空間推出「鍋具展覽會」。敦南店於每週五、六、日、一在1F戶外廣場舉辦「再見，一卡皮箱」市集，邀創作者展現創意！此外，還有顛覆傳統雞蛋糕口味，獨特蝦子造型的「蝦。日子很瞎」雞蛋糕、超人氣的精工慢淬「冰帝咖啡」，堅持不添加化學香料及防腐劑的「參時菓物烘焙」，邀你品文創、嚐美味！

(中時電子報)