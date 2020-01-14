蔡黃汝（豆花妹）14日抽空到卡娜赫拉15周年展參觀，心情開心，不過談到感情狀況，她與樂團「八三夭」主唱阿璞交往逾5年，對於戀愛保持低調態度，但在受訪時，一被問及和阿璞是否仍交往中、感情穩定？她突然不回答、眼神閃爍，邊喝水時，竟然濕了眼眶，她最後苦笑說：「不好說。」立即迅速離開，疑似與阿璞情變了。對此，八三夭經紀人表示「他們一直是好朋友」，她的經紀公司異口同聲：「一樣還是好朋友。」

(中時 )