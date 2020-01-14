豆花妹、八三夭阿璞5年情疑已逝！眼眶泛淚：不好說 15:532020/01/14 中時 許雅淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 豆花妹出席活動與樂團「八三夭」主唱阿璞疑似情變。（資料照／許政榆攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡黃汝（豆花妹）14日抽空到卡娜赫拉15周年展參觀，心情開心，不過談到感情狀況，她與樂團「八三夭」主唱阿璞交往逾5年，對於戀愛保持低調態度，但在受訪時，一被問及和阿璞是否仍交往中、感情穩定？她突然不回答、眼神閃爍，邊喝水時，竟然濕了眼眶，她最後苦笑說：「不好說。」立即迅速離開，疑似與阿璞情變了。對此，八三夭經紀人表示「他們一直是好朋友」，她的經紀公司異口同聲：「一樣還是好朋友。」 (中時 ) #阿璞 #豆花妹 #5年 #八三夭 #好朋友 也許您會感興趣 推薦閱讀 小孩越像「常來訪的朋友」 司法官驗後崩潰 15:372020/01/10 社會 中碳去年營收5年來次高 今年展望樂觀 17:342020/01/10 財經 陸未來5年內消費金融市場規模有望近3兆人幣 22:022020/01/11 財經 選戰大勢底定 吳念真：向所有小朋友致敬！ 22:272020/01/11 娛樂 違者最重判刑5年罰千萬反滲透法 15日公告實施 01:512020/01/12 政治要聞 莊競程將履行選舉提出政見 籲年輕朋友別擔心 11:332020/01/12 政治 于美人卸發言人離開宋營 半夜淚訴被朋友切割 15:422020/01/12 政治 謝金燕《紅白》大方撒「新台幣」 揪39位小朋友大熱舞 17:132020/01/12 娛樂 傳高盛未來5年將在陸增加一倍員工 10:402020/01/13 財經 《營建股》上曜可推案總銷逼近250億元，未來5年安啦！ 11:082020/01/13 財經 娛樂熱門新聞 2020超旺生肖排行榜！這3生肖有千載難逢貴人運 - 娛樂 翁滋蔓緋聞史精彩 雙J天王爆追求...連帝寶劉媽媽也相中 - 娛樂 《想見你》莫俊傑領便當 網友神解「閉環式」時間軸 - 娛樂 3張票都投民進黨 恬娃揭不挺韓原因「很多韓粉跟我一樣」 - 娛樂 頂高學歷美女出道 翁滋蔓沒工作照過豪奢生活 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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