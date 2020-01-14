台北市第三選區（中山、北松山）被視為「男神之戰」，國民黨立委蔣萬安最終以9629票之差（得票率51.1％，9萬5559票），成功阻擋來勢洶洶的民進黨吳怡農（得票率45.75％，8萬2453票）。在地人指出，「經營」與「勤跑」，是蔣勝出關鍵；蔣不僅幾乎活動場場親自到，自己每天早上5點晨跑都跟蔣至少握到3次手，讓挺綠的他都為之動容。

網友在PTT論壇發文《蔣萬安被吳怡農打到慘勝嗎？》認為吳怡農能在這區拚到足以威脅蔣萬安，已經很不容易了！不僅該區的藍營鐵票倉，蔣更在此立委經營多年，無論社區活動、紅白場，甚至各里節慶與公廟活動，蔣幾乎場場親自到，並與現場民眾熱絡互動，有別其他政治人物多是選前才到場、其餘時間派辦公室主任到場。

不僅如此，發文網友更指出，這場選舉蔣萬安尤其跑得勤，自己有每天早上5點晨跑習慣，起碼就在公園跟蔣萬安握手3次；此外，蔣更一棟樓、一棟樓挨家挨戶按電鈴拜訪。蔣萬安的努力，連他這挺綠的都為之動容，若蔣落選，他都會感到不值！反觀吳怡農，幾個月前才空降，欠缺在地經營外也沒蔣跑得勤，能有這般成績已經很好了。

其他網友則紛紛回應：「以前也遇過萬安爸爸、媽媽晚上按門鈴拜票，有驚訝感動到」、「顏值一開始很重要，不過他的經歷也是很大助力」、「我爸超深綠這輩子從沒投過國民黨的，這次也投給蔣萬安，只能說蔣很厲害」、「坦白說就是時間不夠啦，一開始誰都不認識他」、「雖然我是投安，但農的確有他的魅力在，但我也說過他真的要加強他的政策面」、「安安地方服務做得很好在地人都知道」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)