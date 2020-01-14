美中兩國將在周三簽署首階段貿易協議，知情人士透露，根據該協議，中國承諾未來兩年內向美國採購2000億美元的商品，主要分為製造、能源、服務和農產品4大類，其中以製造品的占比最大。

消息人士表示，未來兩年內，中國將額外向美國採購近800億美元的汽車、飛機等製造產品，以及額外採購逾500億美元能源產品。中方將擴大採購的美國製造產品包括汽車、汽車零件、飛機、農業機具、醫療設備和半導體等。中國將採購的飛機，可能就是美國最大出口業者波音的產品。

為了協助美國對中國難得實現貿易順差的領域，未來兩年內，中方對美國服務商品的採購亦將提高約350億美元。

第一階段貿易協議並要求未來兩年內，中國對美國農產品的採購提高約320億美元，或每年約160億美元。加計2017年貿易戰開打之前，美國對中國的農產品出口額240億美元，中國對美國農產品的採購總額接近美國總統川普吹捧的400億美元年度目標。

中國對美國農產品的採購將較2017年提高320億美元的消息，周一已獲得美國商會國際事務部門主管Myron Brilliant證實。

稍早前美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，美中第一階段貿易協議的文本翻譯已幾乎完成，將於周三的簽署儀式前公布。

(時報資訊)