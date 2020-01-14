東捷資訊(6697)2019年營收較2018年微幅成長，法人今年看好原本ERP持續增長，加上智慧工廠逐步帶來成果，預期今年營收挑戰6～10％的成長。

東捷資訊主要提供ERP整合規劃、企業e化、物聯網應用服務、顧客關係管理、郵務資料整合服務等五大類業務，在ERP方面，為國內最大ERP代理商，近年來跨入物聯網應用，鎖定在智慧製造、智慧物流與智慧餐飲。

公司2019年營收12.27億元，年增0.24％。其中，系統建置及維護占比5到6成，為最主要營收來源，主要因為ERP客戶續約率相當高，讓營收表現穩定。

物聯網應用發展為公司下一步事業發展規劃，其中包括智慧製造、智慧物流與智慧餐飲，東捷資訊近百家的ERP中大型企業客戶中，約有2至3成有智慧工廠需求，去年產品陸續導入英利-KY、宅配通、摩斯漢堡、東元集團。今年物聯網應用逐漸開始成長，智慧物流漸漸成熟，也開始朝海外發展，透過集團資源，有機會切入印度及越南市場，今年物聯網相關產品營收比重有望提高到2成。

研華集團去年入股東捷資訊，持股比例因上櫃後稀釋至18％左右，與研華的策略聯盟將有助於導入公司產品在研華的企業戰情監控系統之內，透過研華全球的通路，讓智慧製造接觸到更多的客戶，並接到衣件釦飾廠商的訂單。

(時報資訊)