仁寶(2324)集團旗下子公司神寶醫資攜手浩鑫(2405)與澎湖縣政府今(14)日共同舉辦「2020澎湖愛健康，澎友i運動啟動記者會」。鑑於澎湖老年化程度排名全國第四，65歲以上長者占全縣15.6%，澎湖縣政府近年來積極與企業合作展開在地照護。神寶醫資透過經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台專案」與浩鑫、澎湖縣政府、澎湖縣衛生局及三軍總醫院澎湖分院，從長者的健康照護著手，提升運動與健康量測認知。

2017年首次在世大運亮相的Stampede智能運動地墊，材質選用有別傳統地墊，將厚度設定在4.5公分，採用高耐壓與抗撞擊材質，單片地墊能承受超過150公斤重量，保護使用者運動時身體安全。

三總澎湖分院院長張芳維表示：「記者會的主軸澎友i運動，是強調科技輔助使用者，搭配醫師與物理治療師的指導，讓澎湖縣居民在安全範圍內，透過漸進式訓練提升身體素質。」神寶醫資范瑋益協理也提到：「搭配縣市的地方特色，三軍總醫院對於縣民的健康擁有舉足輕重的影響力，神寶醫資與三軍總醫院澎湖分院的合作，能創造獨特的效益。」

不僅止於導入智能運動地墊，由神寶醫資承接經濟部工業局的「居家量測、評估串醫病-新智慧健康服務平台專案」，透過專業分工全面建造照護據點，仁寶負責雲健康管理平台研發，神寶醫資負責健康照護的示範據點建置及推廣，浩鑫則著眼於社區，深入社區據點及居家推動健康量測服務，齊力將物聯網科技導入縣民生活。

結合政策、醫療、產業力量，新智慧健康服務平台專案自107年至108年度，由神寶醫資逐步在雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣建造健康照護藍圖，第一階段的雲端量測系統與社區照護服務已落實。展望109年，神寶醫資將持續投入資源，宣揚高齡健康認知、建立健康雲平台永續運營模式，期許能替促進民眾健康共盡心力。

(時報資訊)