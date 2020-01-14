2019年營收創下歷年新高的台灣電商龍頭—富邦媒(8454)積極搶攻農曆年前採買商機，旗下momo購物網今年春節前夕買氣成長顯著，較去年同期成長達40%，為延續年節買氣，momo即日起至1月30日祭出《過年不打烊》活動，除春節期間站上商品可照常下單，在庫商品亦天天正常出貨。

進入農曆年貨採購高峰期，富邦媒旗下momo購物網推出多項活動，帶動今年春節前夕買氣成長顯著，較去年同期成長達40%，其中開運商品更是買氣大爆發，momo指出，站上開運商品買氣較上年同期成長近60%，尤以「招財」商品買氣最為熱絡，紅色衣褲買氣已較去年同期成長達30%。

為延續年節買氣，momo即日起至1月30日祭出《過年不打烊》活動，讓消費者在過年期間也能方便快速購買所需用品，除春節期間(1/23~1/29)站上商品可照常下單，在庫商品更是天天正常出貨，希望能推升1月營收表現。

富邦媒momo自結108年12月合併營收為51.6億元，為歷年同月新高，108年第4季合併營收為159.1億元，年成長28.4%，創下單季歷史新高；累計2019年合併營收為518.3億元，年成長23.4%，突破500億元關卡，創下歷年新高。

(時報資訊)