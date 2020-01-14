信義房屋針對網友進行2020年第1季的購屋意向調查，此次調查受訪者對於未來房價看跌比例收斂到30%，看跌比例是近6年調查以來的新低，且有高達50%的民眾認為未來房價持平，購屋信心是近6年調查以來最佳的一次，至於選後民眾對於政策方向的調查中，過半的受訪者認為房市政策方向將是中性持平。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查受訪者購屋信心進一步回升，對比房市則可發現2019年的交易量也是呈現近5年最佳的一年，受訪者多數認為未來房價持平，且也預期選後房市政策偏向中性，因而購屋信心回升到六年最佳的時候，不過即使購屋信心回升，但並非屬於認知房價會明顯上漲的樂觀情緒，短期內還是屬於自住回流，房市價穩量增的階段。

而近年影響購屋信心的大環境因素中，又以政策比景氣影響更為顯著，本次調查選後的政策走向，有過半的受訪者認為「中性持平」，不到三成(26%)認為偏空，另有19%預期偏多。顯示多數潛買不認為選後政策會不利於房市發展。

對於2020年的房市看法部分，有31%受訪者認為較2019年持平，另外有28%認為不清楚，轉差者則有25%，轉好者則有16%，認為不清楚或持平者還是相對多數。

至於2014房市下滑以來，造成量縮的主因在於購屋者看跌房價而觀望縮手，本次調查購屋的主要考量因素中，受訪者最在意主要為「房價負擔」(38%)及「房屋的合適度」(39%)，至於考量未來房價漲跌者僅17%，不到前兩項因素的一半，顯見現階段民眾考量的是能否負擔的起，與考慮房子是不是真的符合自己的需求，並非考慮買了房價會漲會跌。

曾敬德指出，此季的調查顯示民眾信心的確進一步回溫，回到近六年最佳的時候，反應在市場上2019買賣移轉棟數也是近5年來最好的一年，對於房市看法逐漸轉佳應會延續到2020年，房市仍會是自住穩定回流的一年。

(時報資訊)