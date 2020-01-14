行政院今（14）日召開「食品安全聯合稽查專案小組會議」，研商今（109）年食安相關稽查專案與跨部會聯合稽查項目，決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為今年稽查重點。

今天會議也檢視去（108）年雞蛋產品聯合稽查專案查核成果，行政院食品安全辦公室表示，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」在7月至11月分三階段執行，調查國內雞蛋的市售端、洗選業者、液蛋製造廠及來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，針對其蛋品的生產流向紀錄、蛋品溯源管理及場所相關作業規範等項目查核。

去年雞蛋產品聯合稽查，共調查了連鎖賣場通路洗選蛋品計有168品項，分別來自55家洗選場所及149家來源畜牧場。中央結合地方政府的聯合稽查共查核20家洗選業者、15家畜牧場及20家液蛋製造業者，合計55家。

查核洗選場所時，發現三件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另查有一件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證；稽查不合格者的液蛋製造業者皆已限期改善，並經複查合格。15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥檢驗結果均未檢出；抽驗八件液蛋產品，其中一件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。

食安辦進一步指出，為延續107及108年聯合稽查成效，擴大掌握雞蛋產業鏈管理，及防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品，今日在會中決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

食安辦強調，透過跨部會及中央地方協力合作，分別以溯源及追蹤管理產品產業鏈，持續推動各項法規的完善度，可強化從農場到餐桌的食品安全管理體系，落實「食安五環」，以維護民眾食品安全，提升消費者對我國食安環境的信心

(工商 )