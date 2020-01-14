高雄市苓雅區三多路、武慶路交界處，路邊一個不起眼的樹叢後，竟然住著一位78歲王姓老翁，他已經住在樹叢後23年。（洪浩軒攝）

老翁高雄市苓雅區三多路、武慶路交界處，路邊一個不起眼的樹叢後，竟然住著一位78歲王姓老翁，他已經住在樹叢後23年，無論日曬雨淋，他都在樹叢後獨自生活，無依無靠，他成天與垃圾堆生活在一起，令人看了相當鼻酸。

這位王姓老翁原先睡在高架橋下隧道的人行道上，但因為施工工程，人行道為了鐵絲網，他被迫住在大馬路旁的樹叢後，他的「住處」殘破不堪，他用幾張報紙鋪在地上就席地而坐，他身旁堆的是滿山滿谷的垃圾及餿水，一進到樹叢後，惡臭撲鼻而來，他卻無憂無慮，相當自在。

據了解，這位老翁沒有家庭，家人也都相繼過世，只有隻身一人獨自生活，身無分文的他，平常只靠撿來的餿水果腹，處境相當可憐。有幾名善心人士知道老翁的境遇後，有空都會買一些食物到樹叢後給這位老翁，讓他可以填飽肚子。

一名善心人士表示，看到老翁的處境相當不捨，已經那麼老了竟然有辦法在這樣的環境下生活，平時吃壞掉發黑的食物度日，滿天的蒼蠅飛來飛去；下大雨時無處可躲，只能撐著他送老翁的雨傘躺在積水處，他有跟老翁提過，要協助他找相關單位為他進行安置的動作，但老翁喜歡自由自在，不願接受幫忙，他希望有更多人來關心這名老翁，讓老翁可以安穩度過下半輩子。

(中時 )