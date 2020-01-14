諸姓騎士11日上午7時許騎乘重機，行經台3線獅潭路段，疑似過彎不慎失控，猛力自撞路邊護欄，車體碎裂跌入水溝。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

21歲諸姓騎士11日上午7時許與友人分別騎乘重機，行經台3線獅潭路段，疑似過彎不慎失控，猛力自撞路邊護欄，騎士連人帶車插進水溝內，所幸僅受擦傷，送醫後無生命危險，不過驚悚撞擊畫面全被後方的行車紀錄器錄下，影片po上網後引起網友議論。

網友po出影片，諸姓男子投票日當天騎乘重機，行經台3線北上125.5公里處獅潭路段，疑似過彎失控，重機先打滑數公尺後，連人帶車撞擊路旁護欄，伴隨猛烈撞擊聲，瞬間揚起大量白煙，重機插進護欄下方空隙後跌落水溝，車體碎裂噴飛，幸好騎士僅受輕傷，緊急送往大千醫院治療後，無生命危險。

網友批評騎士車速太快，留言揶揄「搶著第1個吃草莓，衝進草莓園」、「想吃草莓會不會太猴急了？」、「急著想採草莓」、「草莓自採，不是草莓自踩...」。

大湖警分局指出，台3線去年告發大型重機車超速189件及改裝車輛695件，共計884件，其中大型重機車嚴重超車40公里以上21件。警方將持續於每周休假日於台3線路段巡邏，定點攔檢防制大型重機車危險駕車及車禍發生，並利用移動式測速照相儀，加強取締違規超速行為。

(中時 )