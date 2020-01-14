「二合一」選舉已經落幕，但是，「迷因力量」在網路發文，指台北市長柯文哲與台灣民眾黨造成洪慈庸、許淑華落選，指「柯文哲與台民黨必須死」，台北市文明人權服務協會認為「迷因力量」已經涉犯恐嚇危害安全罪，理事長張凱鈞14日下午到台北地檢署告發「迷因力量」。

張凱鈞指出，擁有數萬粉絲的臉書粉專「迷因力量」近日出現大量的反柯言論，大選結束後，甚至涉嫌恐嚇／搧惑犯罪，撰文對粉絲們昭告「柯文哲與台民黨必須死」，這種泯滅人性的激進言論已經涉及犯罪，因此提出告發。

張凱鈞表示，「迷因力量」恐嚇刺殺政務官員等言論行為，觸犯《刑法》的恐嚇危害安全罪，同時，涉犯《刑法》煽惑他人違背法令罪。

張凱鈞強調，「迷因力量」擁有數萬追隨者的政治類粉絲團，本身就應該負起一定的社會正義與民主教育責任，但很遺憾的是他們卻迷失到將「力量」用在恐嚇刺殺與煽惑犯罪的面向，違背民主政治的意義，民主的真諦就是少數服從多數，多數尊重少數，若只因政黨立場不同，就要威脅對方生命安全，這是匪夷所思的想法，全國民眾都應該給予譴責。

(中時 )