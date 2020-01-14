國民黨籍立法委員江啟臣13日晚間在臉書發出聲明請辭中常委，並呼籲總辭改組，震撼性言詞引發迴響、也有不少中常委跟進，但彰化縣前立委林滄敏表態不會辭職，強調現在敗選應先檢討原因，不能拍拍屁股就走人。

林滄敏還為吳敦義抱屈，指吳主席在最艱困時帶領國民黨，選票開出來卻要他負責，吳並沒有逃避，適時向大家道歉，林滄敏說，敗選先該檢討的是原因、而非人事，更不用「逼宮」黨主席，不需要如此。

林滄敏指出，這次大選國民黨在政黨票還有維持住基本盤，改革不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，換人不一定比較好，至於主席要不要辭，由吳自己審慎評估做決定。

林滄敏強調，國民黨已是百年老店，確實該徹底檢討，調整方向以符合時代變遷，國家目前面臨嚴重對立，很多人以很詭異的方式在抹黑國民黨，黨必須符合民意來作為黨意，呼籲同志要面對這個社會、國家、民心，不能再用傳統的方式，去解決現在面臨的問題。。

更重要的是，他說，中國國民黨絕不能去掉「中國」兩字，而是要讓更多人民了解「我們從哪裡來？」文化根源等不能忘本，同時黨也要去了解，為何這麼多年輕世代，不了解國民黨？

(中時 )