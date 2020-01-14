時序進入冬末春初，武陵櫻花季也即將登場。武陵農場今日表示，園區內訂房及露營區已全滿，建議想要一日遊的旅客，可鎖定明天將開放台北、宜蘭出發的客運預售票，同時農場也推出即時影像，讓旅客即時掌握開花狀況及天氣。

武陵農場副場長胡發韜表示，小寒到大寒是梅花開最好的時間，武陵農場更是少數有紅梅、胭脂梅的地方，過完年後則是櫻花季，故打出「選後賞梅花、年後看櫻花」，從2月8日起至29日止，為期22日的櫻花祭，每日管制6000人，管制期間，每天深夜11時會清場，露營區內不能停留過夜。

副場長表示，武陵農場每年2月住宿及露營網路訂位，分別於去年11月1日及12月1日開放，熱門時段是以秒殺速度額滿，已確認訂位的旅客，可在1月21日上午9時起，上網下載車輛通行證，一房間或一個營位僅發放一張車證，其餘遊客則可透過賞櫻專車入園。

副場長表示，常接到旅客打來詢問農場天氣，今年首度推出2個即時影像，放在連續幾年入選全國票選第一的露營區跟茶莊櫻花道，讓消費者可上網掌握即時櫻花開花狀況及天氣。同時，武陵農場今年首度推出2頂「文青風」特色帽，櫻花帽是女生版本，銀杏帽飾男生版本，如有需要歡迎來參觀選購。

武陵農場副場長胡發韜手拿2頂文青特色帽。（潘千詩攝影）

(中時 )