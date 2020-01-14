親民黨主席宋楚瑜前發言人于美人今天下午與「史上顏值最高」的發言人群一字排開茶敘。（趙婉淳攝）

2020大選落幕，但部分熱情支持者仍難以抽離。為聲援時力不分區準立委「小燈泡」媽媽王婉諭遭網友恐嚇，親民黨主席宋楚瑜前發言人于美人今天下午與「史上顏值最高」的發言人群共同茶敘，放下選舉間對峙競爭立場，不時互開玩笑，氣氛熱絡，呼籲選舉已落幕，社會應回歸理性。

于美人昨天號召民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、綠黨等陣營發言人，一同聲援小燈泡媽媽，地點選在輕鬆悠閒的咖啡廳，各陣營發言人放下選舉期間對峙緊張狀態，轉趨閒話家常，時不時互開彼此玩笑，炒熱氣氛，而因藍營初選分裂的鴻海創辦人郭台銘與韓國瑜競辦發言人也比鄰而坐，互動熱絡。

于美人開場白時，理解支持者失落到理智線斷裂，但期盼不要讓極端語言在網路上氾濫，發言人的共同命運就是用對的語言表達候選人的立場，呼籲選舉結束回歸理性。

話講到此，于美人率性建議大家手牽手，蔡英文競辦前發言人阮昭雄笑場稱這樣很像凍蒜，經協調後，大家齊喊「台灣加油」。隨後，阮昭雄恭敬地喊于美人「老師」，于笑回「我是出道早」。

韓國瑜競辦前總發言人王淺秋說，她的臉書粉絲團也有很多不堪入耳的攻擊，現在尊重民主結果，希望支持者也能平復情緒，「不要再因借廁所被罵了」，台灣需要弭平傷痕與衝突對立，最重要的價值是人、民主，彼此要互相尊重包容。

阮昭雄說，選前難免有激情，選後回歸工作領域，自稱「顏值最高的發言人群」後，引來前郭台銘辦公室發言人、列親民黨不分區立委候選人蔡沁瑜吐槽指「這種事情不能自己講」，阮反問「你們不同意嗎？發言人就是要照實講」，于美人緩頰「就看媒體有無加這一句話」，引來發言人與媒體哄堂大笑。

蔡英文競辦前發言人廖泰祥也呼籲年輕人要理解長輩，家人之間還是有許多共同守護的價值。時代力量祕書長吳佩芸希望選後台灣社會可以和平相處，所有的對立、仇恨都過去。民眾黨發言人林珍羽說，日子還是要過，輸贏不重要，重要的是不要繼續分裂。

綠黨不分區立委候選人、精神科醫師鄧惠文壓軸登場，她說，這次大選在很多方面都盡量往理性、成熟的方向走；但是也有各種比較、排他性在大選期間被擾動，選後應該停止分裂。她說，各陣營發言人雖然一起坐下來喝茶，但是絕對不會忘記對選民的承諾，更重要的是台灣是多元社會，大家都不願意看到不一樣的聲音消失。

(中時 )