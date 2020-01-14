「新竹241藝術空間」2020年首展，也因應新竹市立動物園的重生，特別推出《動物研究室》特展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

繼美國奧克蘭動物園之後，新竹市立動物園14日再與位於日本琦玉縣的東武動物公園締結姐妹園，成為新竹動物園第2座外國姊妹動物園，未來兩園在動物保育、飼養照顧及人才都將進一步合作交流，一同學習進步。

副市長沈慧虹表示，市府近年重視新竹市立動物園的發展，除再生計畫已經展現實質成果，5年來積極推動國際化，與世界知名動物園交流學習，2016年先與東京都上野動物園簽定合作交流協議、2018年與美國奧克蘭動物園締結姐妹園，市府推動動物園國際化不遺餘力，接連與日本、美國動物園合作，成果豐碩。

新竹市立動物園於去年底開幕後，每逢周末假日人潮不斷，園區的蛻變與嶄新規畫受到市民肯定，吸引許多外縣市朋友造訪，成為這座城市的一大觀光亮點。

沈慧虹指出，此次希望透過簽署第2座海外姊妹園的難得機會，向日本出色的動物保育機構學習，特別是在動物飼育及照顧方面，借此機會提升新竹市立動物園的軟實力，讓動物飼育技術可以逐步提升，向國內外優秀動物園看齊，兩園締結姊妹園後，未來更要進行定期的經驗交流，一同為動物福祉及保育共同努力。

新竹市立動物園園長楊家民指出，成立於1981年的東武動物公園位於琦玉縣隸屬東武鐵道集團，結合遊樂園、動物園及水上樂園的綜合性動物園區，擁有120種超過1200隻珍稀動物，園內動物明星是白老虎，其在關東地區頗負盛名，是非常受到親子歡迎的動物園之1。

此外，「新竹241藝術空間」2020年首展，也因應新竹市立動物園的重生，特別推出《動物研究室》特展，邀請長期聚焦動物主題的10位當代藝術家，透過不同媒材與藝術表現形式，帶領民眾在單純觀察動物生態之外，進一步開啟深層思索人與動物之間關係的創意思維，展期即日起至3月22日。

(中時 )