國防部電訊發展室退役空軍中校邊鵬、空軍中校教官林世斌，被起訴為大陸發展組織但因發覺而未遂，高院維持一審認定，依違反國安法發展組織未遂判處邊、林各6月徒刑、得易科罰金。可上訴。邊鵬遭涉及外患罪部分，高檢署以不起訴處分。

林世斌是空軍連絡官及教官，2005年退役後，與福建省人民政府第十一辦公室主任的王永旭接觸後，2007年間以招待食宿費用方式，偕同曾擔任新竹樂山雷達基地空軍戰管聯隊副參謀長的游姓退役上校前往西安旅遊，並安排與共方王姓主任餐敘。

2010年林世斌再度邀請游姓退役上校前往大陸上海、西湖，使王姓主任與游姓退役少校更熟稔，但游姓上校警覺，與王姓主任見面時不再談論軍事機密議題，也未再應允前往大陸地區。

邊鵬則以「鄉林投資案」作為通信暗語，積極邀約台東空軍基地退休隊長的范姓上校、空軍官校飛指部國軍空勤人員求生中心顏姓主任，在2015年間前往大陸參觀筧橋航校，並企圖吸收刺探軍事機密，范姓退役上校主動向國防部軍事情報局舉發。

(中時 )