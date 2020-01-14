台南監獄明德戒治分監14日舉辦春節面對面懇親會，由收容人親手包水餃、煮水餃與家人共享，收容人更與家屬相互餵食，場面溫馨感人。

明德戒治分監為迎接農曆春節，14日上午於禮堂擴大舉辦春節面對面懇親及相關慶祝活動，讓同學與家人近距離接觸，紓解思鄉之情。

為感謝家屬不辭千里來監懇親，分監與台灣更生保護會台南分會合作，特地安排「餃踏實地•元圓滿滿」活動。水餃形似元寶，吃水餃象徵新的一年家家聚財，事事如願，活動由同學親手包水餃與家人共享，期許未來諸事圓滿，同學出監後能「腳踏實地，重新做人」。

此次懇親會特別安排由收容人自編自導戲劇及生命教育戲劇班舞蹈表演，除展現分監教化成果外，在春節前夕娛樂親人，也感念一路陪伴的家人。

分監近年來設置各類型裝置藝術區，全力打造有溫度的戒毒環境，推動家庭支持與關懷。監方也特別安排收容人與家人於1月份甫建置完成的「嗯哈哈樂團」裝置藝術園區溫馨合影，更立即印出照片並護貝，讓家屬將滿滿幸福帶回家。

活動最後，家屬都收到分監自行培植、栽種之「沙漠玫瑰」種苗，沙漠玫瑰別名「富貴花」，能耐酷熱的天氣，期許同學未來戒毒之路，如沙漠玫瑰般能面對環境挑戰，永不退縮。

(中時 )